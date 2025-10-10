Nagelneue Nestschaukel begeistert Kinder in Mylau

Reichenbach
Für 16.000 Euro hat die Stadt Reichenbach An der Kiesgrube neue Spielgeräte aufgestellt. Zur Einweihung gab es Muffins und Limonade.
Mädchen und Jungen der Awo-Kitas „Mischka“ Mylau und „Schlosspark“ Netzschkau haben am Freitag die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz An der Kiesgrube in Betrieb genommen. Ihr Lieblingselement steht auch schon fest. Es ist die Nestschaukel an der Großschaukel mit knallig grünen Streben. Angeschoben durch eine Erzieherin, ging es hoch...
