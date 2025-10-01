Netzschkau: Erstes Nadelöhr auf der Göltzschtalstraße wird ab 6. Oktober entschärft

Das Landesstraßenbauamt hat Bauarbeiten unter Vollsperrung in Richtung Schwarzhammermühle angekündigt. An zwei anderen Ampelanlagen in der Nähe ist auch künftig Geduld gefragt.

Ab Montag, 6. Oktober, starten Bauarbeiten auf einem Abschnitt der Göltzschtalstraße nordwestlich von Netzschkau. Auf 264 Metern von der Einmündung der Stoppbachtalstraße in Richtung Netzschkau wird die Asphaltdeckschicht erneuert. Die nicht mehr standfeste, talseitige Böschung wird auf 162 Metern neu aufgebaut. Das hat das Landesamt für...