Netzschkau: Modelleisenbahnausstellung öffnet im Januar

An zwei Wochenenden im Januar findet in Netzschkau eine Modelleisenbahnausstellung statt. Was können Besucher erleben?

Für das erste und zweite Wochenende im Januar lädt der Modelleisenbahnclub „Göltzschtalbrücke“ in das Schützenhaus (Schützenstraße 44) in Netzschkau zur Modelleisenbahnausstellung ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr ist geöffnet. Ein Thema wird, laut Günter Wengorz vom Modelleisenbahnclub, die Schmalspurbahn sein, die von Wilkau-Haßlau...