Netzschkau: Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Reichenbach
Der Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen von der Stoppbachtalstraße Richtung Greiz die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß machte er sich einfach davon.
Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Netzschkau beschäftigt die Polizei. Gegen 12.55 Uhr war am Samstag ein vermutlich dunkler VW Golf talwärts auf der Stoppbachtalstraße unterwegs. An der Einmündung Göltzschtalstraße bog er nach links in Richtung Greiz ab, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Er kollidierte mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.