Netzschkau nutzt die Winterzeit für Baumpflegearbeiten

Die Stadt Netzschkau nutzt die Winterzeit für Pflegearbeiten und Baumfällungen. Was genau entfernt wird.

Aktuell machen in Netzschkau Fahrzeuge der Grünland GmbH auf sich aufmerksam. Mitarbeiter Claus Korbus entfernt in luftiger Höhe von der Hubarbeitsbühne aus Totholz. „Wir arbeiten seit Jahren mit der Firma zusammen, die auch die jährlichen Baumkontrollen durchführt“, sagt Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein). „Aus diesen...