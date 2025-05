Netzschkau springt für den Freistaat ein und rettet Fördermittel

Für die Bezahlung des Leader-Regionalmanagements gibt es Fördermittel, an die jedoch keiner herankommt. Der Grund: Softwareprobleme beim Freistaat. Netzschkau hilft mit einem Überbrückungskredit.

Für Bürger, Unternehmen oder Vereine sowie die Kommunen ist die Förderung nach der Leader genannten Richtlinie für den ländlichen Raum ein willkommener Investitionszuschuss. In der Leader-Region Vogtland ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG) in zuständig. Der Verein hat die Umsetzung des Förderprogramms an das Regionalmanagement in...