Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“.
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“. Bild: Morris Mac Matzen
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“.
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“. Bild: Morris Mac Matzen
Reichenbach
Neuberinhaus Reichenbach: Das sind die Highlights in der neuen Saison
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fernseh-Prominenz gibt sich die Ehre. Bei den „Modern Classics“ wird die Bühne mitten im Großen Saal stehen. Und das Neuberin-Ensemble inszeniert den „Brandner Kaspar“ auf Vogtländisch.

Das Neuberinhaus Reichenbach startet in die neue Saison. Den Auftakt macht im mit historischen Kronleuchtern umgestalteten Foyer am Freitag, 29. August, 19 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Floating“ der Leipziger Künstlerin Susanne Wurlitzer. „Die Spielzeit lässt so gut wie keine Wünsche offen. Lesungen, Kabarett, Konzerte, Klassik,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.07.2025
3 min.
Reichenbach: Warum 25-strahlige Leuchter im Neuberinhaus eine Renaissance erleben
Im Foyer des Neuberinhauses haben diese alten Leuchter wieder Einzug gehalten.
Im Foyer des Hauses laufen zurzeit Renovierungsarbeiten in Eigenleistung. Welche Rolle dabei alte Zeitungsartikel und eine edle Versace-Tapete spielen.
Gerd Betka
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
25.07.2025
3 min.
Sonderschau in Reichenbach: Was Sonnenblumen über das Leben verraten
Marietta Jeschke und eines ihrer Lieblingsbilder „Sonnenblumen in Vase“ von 1987/88.
Das Neuberin-Museum unternimmt zum 80. Geburtstag der Künstlerin Marietta Jeschke eine „Zeitreise“. Zur Vernissage platzte der Saal aus den Nähten.
Gerd Betka
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel