Neuberinhaus Reichenbach: Das sind die Highlights in der neuen Saison

Reichenbach
Fernseh-Prominenz gibt sich die Ehre. Bei den „Modern Classics“ wird die Bühne mitten im Großen Saal stehen. Und das Neuberin-Ensemble inszeniert den „Brandner Kaspar“ auf Vogtländisch.
Das Neuberinhaus Reichenbach startet in die neue Saison. Den Auftakt macht im mit historischen Kronleuchtern umgestalteten Foyer am Freitag, 29. August, 19 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Floating“ der Leipziger Künstlerin Susanne Wurlitzer. „Die Spielzeit lässt so gut wie keine Wünsche offen. Lesungen, Kabarett, Konzerte, Klassik,...
