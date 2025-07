Neue Fete für die Vogtländer: Göltzschtalbrücke wird zur Partymeile

Auf dem Gelände an der Göltzschtalbrücke gibt es am Samstag eine Premiere: Der Fotopunkt wird zur Bühne für ein Open-Air-Event mit Musik und Biergarten-Flair. Man sollte auch Badeklamotten einpacken.

Ruhig und beschaulich liegt der Fotopunkt auf dem Gelände an der Göltzschtalbrücke in der Abendsonne, die aus Richtung Greiz auf das Bauwerk scheint. Das soll sich am Samstagabend grundlegend ändern. Mit einem Pilotprojekt startet Ramon Purfürst, der Goes-Event betreibt, ein Open-Air-Event auf dem Parkplatz 1 an der Göltzschtalbrücke. Seine...