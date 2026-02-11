MENÜ
Für das Gebäude der ehemaligen Textilfachschule gibt es neue Überlegungen.
Landrat Thomas Hennig (Mitte) lässt sich in der Kältefachschule die Technik erklären.
Die Kältefachschule befindet sich jetzt an der Rathenaustraße. Geht es nach dem Schulleiter, bleibt sie auch dort.
Reichenbach
Neue Idee für Reichenbacher Tex: Zieht die Kältefachschule dort ein?
Von Gunter Niehus
Nach dem Auszug der Hochschule Zwickau Ende Februar steht das Backsteingebäude der ehemaligen Textilfachschule leer. Nun gibt es eine neue Idee zur Nachnutzung. Wie realistisch ist sie?

Michael Kürschner deutet zum Fenster hinaus. Wenn er bauen dürfte, wäre es genau dort. „Dieses Grundstück liegt genau neben der Kältefachschule und wäre perfekt für eine Erweiterung geeignet“, sagt der Geschäftsführer der sächsischen Innung der Kälte– und Klimatechnik. Vom Büro der Schulleiters, Thomas Krämer, hat man einen...
