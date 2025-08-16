Neueröffnung des „Dubai“ in Neumark: Der neue Inder und seine Vision von einer Welt ohne Updates, Apps und Passwörter

Das Restaurant an der Werdauer Straße stand jahrelang leer. Mit dem Chef aus Bombay können sich die Gäste nicht nur über gutes Essen unterhalten.

Danish Khan kommt aus Bombay, kann Masterabschlüsse in BWL und Handel vorweisen, hat als Manager im Pipeline-Geschäft in Saudi Arabien gearbeitet und ist vor wenigen Tagen in Neumark gelandet. Um das vor sechs Jahren wegen Erfolglosigkeit geschlossene „Dubai" wiederzueröffnen.