Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Neueröffnung des „Dubai“ in Neumark: Der neue Inder und seine Vision von einer Welt ohne Updates, Apps und Passwörter

Essen auch selber, was sie kochen: Koch Buav Preet Singh und Chef Danish Khan (links).
Essen auch selber, was sie kochen: Koch Buav Preet Singh und Chef Danish Khan (links). Bild: Gerd Möckel
Essen auch selber, was sie kochen: Koch Buav Preet Singh und Chef Danish Khan (links).
Essen auch selber, was sie kochen: Koch Buav Preet Singh und Chef Danish Khan (links). Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Neueröffnung des „Dubai“ in Neumark: Der neue Inder und seine Vision von einer Welt ohne Updates, Apps und Passwörter
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Restaurant an der Werdauer Straße stand jahrelang leer. Mit dem Chef aus Bombay können sich die Gäste nicht nur über gutes Essen unterhalten.

Danish Khan kommt aus Bombay, kann Masterabschlüsse in BWL und Handel vorweisen, hat als Manager im Pipeline-Geschäft in Saudi Arabien gearbeitet und ist vor wenigen Tagen in Neumark gelandet. Um das vor sechs Jahren wegen Erfolglosigkeit geschlossene „Dubai“ wiederzueröffnen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
23.07.2025
5 min.
Zwei Berliner stellen im Vogtland ihr Leben auf Null: „Ich bin nicht die, die ich dachte zu sein“
Nadine Gransee und André Bachmann am neuen Wohnort.
Das Aussteigerhaus von Neumark ist verkauft. An zwei Seelenverwandte, die im halben Osten nach Alternativen zum Leben im Hamsterrad gesucht haben.
Gerd Möckel
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel