Neueröffnung in Reichenbach: Sanitätshaus Reha-aktiv agiert jetzt im Vogtland

Im Gesundheitszentrum im ehemaligen Krankenhaus hat das Unternehmen aus Chemnitz am Montag seine 28. Filiale eröffnet. Was die Kunden hier auf 500 Quadratmetern finden.

Neueröffnung hat am Montag das Sanitätshaus im Gesundheitszentrum Reichenbach gefeiert. Luftballons und Banner wiesen den Weg. Denn die Filiale der Reha-aktiv GmbH Chemnitz liegt etwas versteckt auf der Rückseite des ehemaligen Hauptgebäudes des Krankenhauses an der Plauenschen Straße. Per Fahrstuhl ist sie aber auch über den Zugang rechts...