  „Neumark ist für uns die Nummer eins": Wofür Spielleute aus Bad Salzungen den Ort im Vogtland und seine Einwohner loben

An der Palisade ging es ganz schön haarig zu. Oben die Getreuen von Novum Forum, unten die Wettiner um Moritz den Einäugigen und seine Verbündeten.
An der Palisade ging es ganz schön haarig zu. Oben die Getreuen von Novum Forum, unten die Wettiner um Moritz den Einäugigen und seine Verbündeten. Bild: JB Steps
An der Palisade ging es ganz schön haarig zu. Oben die Getreuen von Novum Forum, unten die Wettiner um Moritz den Einäugigen und seine Verbündeten.
An der Palisade ging es ganz schön haarig zu. Oben die Getreuen von Novum Forum, unten die Wettiner um Moritz den Einäugigen und seine Verbündeten. Bild: JB Steps
Reichenbach
„Neumark ist für uns die Nummer eins“: Wofür Spielleute aus Bad Salzungen den Ort im Vogtland und seine Einwohner loben
Von Petra Steps
Der historische Palisaden-Sturm zur 800-Jahr-Feier von Neumark zog am Samstag die Massen an. Die Neumarker und ihre Verbündeten stellten den erbitterten Kampf gegen Bayern und Böhmen nach. Was das Spektakel zum echten Erlebnis machte.

Gespannte Geschäftigkeit herrschte am Samstagnachmittag im Neumarker Park. Im Tal, wo rund 150 Angehörige verschiedener Mittelaltergruppen lagerten, wurde die Kampfkleidung angelegt. Einer der Ritter kämpfte noch mit seinem Kettenhemd, an dem auch noch Handschuhe befestigt waren, während immer mehr Menschen auf das Gelände drängten und...
