Zu einem Unfall mit Personenschaden wurde die Polizei nach Neumark gerufen.
Zu einem Unfall mit Personenschaden wurde die Polizei nach Neumark gerufen.
Reichenbach
Neumark: Zwei Personen – darunter ein Kind – bei Unfall schwer verletzt
Redakteur
Von Jens Arnold
An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro, heißt es von der Polizei.

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag in Neumark ereignet hat, sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion. Das war passiert: Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Straße Am Steinbruch. An der Kreuzung zur Neumarker Straße missachtete er die Vorfahrt eines 45-Jährigen, der...
