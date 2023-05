Neumarker Lokal und Läden unterm Hammer

Anfang Juni könnten gleich mehrere Immobilien-Einheiten der Alten Weberei in Neumark den Besitzer wechseln. Bei der Sommer-Auktion des IAD Immobilienauktionshauses Deutschland mit Sitz in Berlin kommen am 8. Juni die seit längerem leerstehende Gaststätte, eine Eigentumswohnung im ersten Geschoss sowie drei Ladenlokale des...