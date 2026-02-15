Niedersachsen im Vogtland – Gastgeber für Besucher aus Reichenbacher Partnerstadt gesucht

Im Frühling kommt Besuch aus Niedersachsen nach Reichenbach. Dafür wird nach Unterkünften gesucht. Was Interessierte wissen müssen

Die Stadt Reichenbach sucht nach Gastgebern für Besucher aus Nordhorn. Der Bürgerbesuch soll laut einer Pressmitteilung vom 30. April bis zum 3. Mai dieses Jahres stattfinden. Ansprechpartnerin für interessierte Reichenbacher, die Gäste aufnehmen wollen, ist Städtepartnerschaftsbeauftrage Franziska Pöhland (03765 524-1088). Der Fragbogen... Die Stadt Reichenbach sucht nach Gastgebern für Besucher aus Nordhorn. Der Bürgerbesuch soll laut einer Pressmitteilung vom 30. April bis zum 3. Mai dieses Jahres stattfinden. Ansprechpartnerin für interessierte Reichenbacher, die Gäste aufnehmen wollen, ist Städtepartnerschaftsbeauftrage Franziska Pöhland (03765 524-1088). Der Fragbogen...