Noch freie Plätze für Film-Ferienlager im Vogtland

„Film ab!“ heißt es vom 12. bis 17. Oktober im Schullandheim „Am Schäferstein“ in Limbach. Was alles dazugehört.

Für die Herbstferien bietet das Schullandheim der Arbeiterwohlfahrt „Am Schäferstein“ in Limbach ein thematisches Ferienlager an. „Film ab! – Das Filmferienlager“ heißt es vom 12. bis 17. Oktober für Interessenten von zehn bis 15 Jahren. Laut Michael Schwan, Leiter der Awo-Schullandheime Vogtland, gibt es noch freie Plätze. Unter...