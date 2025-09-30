Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die blauen Finnhütten im Schullandheim „Am Schäferstein“ in Limbach.
Die blauen Finnhütten im Schullandheim „Am Schäferstein“ in Limbach. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Noch freie Plätze für Film-Ferienlager im Vogtland
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Film ab!“ heißt es vom 12. bis 17. Oktober im Schullandheim „Am Schäferstein“ in Limbach. Was alles dazugehört.

Für die Herbstferien bietet das Schullandheim der Arbeiterwohlfahrt „Am Schäferstein“ in Limbach ein thematisches Ferienlager an. „Film ab! – Das Filmferienlager“ heißt es vom 12. bis 17. Oktober für Interessenten von zehn bis 15 Jahren. Laut Michael Schwan, Leiter der Awo-Schullandheime Vogtland, gibt es noch freie Plätze. Unter...
