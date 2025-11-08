Ob mit Luftgewehr oder Kanonen: Treffsichere Reichenbacher holen Titel

Der Oberbürgermeister hat in der Stadtratssitzung zwei Schützen mit dem Blumenstrauß des Monats geehrt.

Die Blumensträuße des Monats hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) in der November-Sitzung des Stadtrats auf Vorschlag der FDP an Marion Krause und Florian Wilfert von der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach überreicht. Marion Krause wurde bei der 10. EM der leichten Feldartillerie in Sondershausen Europameisterin...