Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marion Krause und Florian Wilfert mit den Blumensträußen des Monats.
Marion Krause und Florian Wilfert mit den Blumensträußen des Monats. Bild: Gerd Betka
Marion Krause und Florian Wilfert mit den Blumensträußen des Monats.
Marion Krause und Florian Wilfert mit den Blumensträußen des Monats. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Ob mit Luftgewehr oder Kanonen: Treffsichere Reichenbacher holen Titel
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oberbürgermeister hat in der Stadtratssitzung zwei Schützen mit dem Blumenstrauß des Monats geehrt.

Die Blumensträuße des Monats hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) in der November-Sitzung des Stadtrats auf Vorschlag der FDP an Marion Krause und Florian Wilfert von der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach überreicht. Marion Krause wurde bei der 10. EM der leichten Feldartillerie in Sondershausen Europameisterin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
10:00 Uhr
1 min.
Reichenbach lädt Bürger für Sonntag zur Stolpersteintour ein
Einer der Stolpersteine in Reichenbach erinnert an Martin Frey.
Gedacht werden soll der Opfer der Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Schüler des Evangelischen Gymnasiums Mylau bringen sich dabei ein.
Gerd Betka
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
02.09.2025
5 min.
Kanonentreffen zum 500. Geburtstag: Sogar eine Europameisterin lässt es bei den Zschopauer Schützen krachen
Beim Kanonentreffen war auch Europameisterin Marion Krause (2. von rechts) mit von der Partie.
Anlässlich eines großen Jubiläums hat der Schützenverein der Motorradstadt ein großes Programm auf die Beine gestellt. Dabei ging es laut zu – und zugleich auch prominent.
Andreas Bauer
Mehr Artikel