  • Ort im Vogtland ehrt mutige Familie nach Großbrand: „Unglaubliche Solidarität gezeigt“

Rosemarie, Jörgen, Evelyn und Achim Buchauer erhalten den Bürgerpreis.
Rosemarie, Jörgen, Evelyn und Achim Buchauer erhalten den Bürgerpreis.
Reichenbach
Ort im Vogtland ehrt mutige Familie nach Großbrand: „Unglaubliche Solidarität gezeigt“
Von Petra Steps
Im Limbacher Gemeinderat wurde eine Familie in zwei Generationen mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. Sie hatten nach dem Brand am Ostersonntag unkompliziert geholfen.

Ostern in Limbach: Feuerwehrleute aus Limbach, Buchwald, Reimersgrün, Reichenbach und Netzschau werden kurz nach dem Sonntagsbraten zu einem Brand in Limbach gerufen. In einem Einfamilienhaus implodierte der Akku eines E-Scooters. Binnen Minuten ist das Haus komplett kontaminiert. Das Ehepaar, 40 und 45 und die Kinder, drei, sechs und 18 Jahre...
