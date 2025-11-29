Ort im Vogtland ehrt mutige Familie nach Großbrand: „Unglaubliche Solidarität gezeigt“

Reichenbach
Im Limbacher Gemeinderat wurde eine Familie in zwei Generationen mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. Sie hatten nach dem Brand am Ostersonntag unkompliziert geholfen.
Ostern in Limbach: Feuerwehrleute aus Limbach, Buchwald, Reimersgrün, Reichenbach und Netzschau werden kurz nach dem Sonntagsbraten zu einem Brand in Limbach gerufen. In einem Einfamilienhaus implodierte der Akku eines E-Scooters. Binnen Minuten ist das Haus komplett kontaminiert. Das Ehepaar, 40 und 45 und die Kinder, drei, sechs und 18 Jahre...
