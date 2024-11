Paketboxen in Netzschkau brachial aufgebrochen

Ein Fall von Vandalismus ereignete sich in dieser Woche im nördlichen Vogtland. Eine DHL-Packstation wurde beschädigt.

Zeugenhinweise werden erbeten in einem Fall von Vandalismus in der Netzschkauer Schlossstraße. Am hellichten Tag, nämlich zwischen 12.30 und kurz nach 15 Uhr, brachen am Donnerstag Unbekannte auf brachiale Art sieben Fächer der Packstation auf. Fünf der Paketboxen wurden dabei von dem oder den Tätern gewaltsam geöffnet. Derzeit kann die...