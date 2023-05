Park-Rock steigt auf dem Kirchplatz

Reichenbach.

Für den Mai hält Rock-Veranstalter und Bergkeller-Wirt Uwe Treitinger noch fünf Konzerte in Reichenbach bereit. Die zwei größten, als Park-Rock angekündigt, steigen zu Pfingsten auf dem Kirchplatz. Am Freitag, 26. Mai, 19 Uhr gastiert The Chris Slade Timeline mit dem legendären Schlagzeuger, der unter anderem bei AC/DC, Manfred Mann's Earth Band, Asia, Gary Moore und The Firm spielte. Am Samstag, 27. Mai, 19 Uhr ist die Stern Combo Meißen zu erleben. Eintritt jeweils 29,50 Euro. Im Bergkeller, Moritzstraße 27, spielen am 14. Mai Willie & The Bandits, am 16. Mai Jack Moore (Sohn von Gary Moore) & Band und am 18. Mai Ranest Rane. Beginn jeweils 19 Uhr. (gb)