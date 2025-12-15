Parkscheinautomaten in Reichenbach bis 5. Januar abgeschaltet

Reichenbach
Das Parken ist in diesen Tagen kostenlos. Eines sollen die Autofahrer trotzdem tun.
Die Reichenbacher Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass bis Montag, 5. Januar, das Parken von Fahrzeugen auf städtischen Flächen kostenfrei ist. Bis dahin sind alle Parkscheinautomaten außer Betrieb. Die Regelung umfasst auch die Veranstaltung „Reichenbacher Sternenweihnacht“ vom 18. bis 21. Dezember. Auch während der Weihnachtswoche und an...
