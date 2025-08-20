Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sylvia Schenke (li.) und Burgunde Mothes kümmern sich in Neumark und seinen Ortsteilen um Bäume.
Sylvia Schenke (li.) und Burgunde Mothes kümmern sich in Neumark und seinen Ortsteilen um Bäume.
Reichenbach
„Patenbaum sucht Baumpaten“: Warum ein Dorf im Vogtland 180 neue Bäume gepflanzt hat
Von Petra Steps
In Vorbereitung der 800-Jahrfeier haben Baumexperten eine Aktion gestartet, die alle Erwartungen übertrifft.

800 Jahre Neumark, da muss doch auch die Baumschutzkommission etwas beitragen. Das dachten sich die Mitglieder und riefen im November 2023 die Aktion „Patenbaum sucht Baumpaten“ ins Leben. „800 Bäume wäre eine utopische Zahl gewesen, aber 80 haben wir schon angestrebt“, sagte Burgunde Mothes, die der Baumschutzkommission als beratende...
