Polizei muss am Männertag im Vogtland zu Schlägereien ausrücken

Bis zum späten Nachmittag war es für die Polizei im Vogtland ein ruhiger Feiertag. Dann gab es Einsätze an den Talsperren Pöhl und Pirk.

Tausende Menschen waren am Himmelfahrtstag auf den vogtländischen Straßen zu Fuß oder motorisiert unterwegs - für die Polizeidirektion Zwickau blieb es zunächst ein ruhiger Arbeitstag, wie es in einer ersten Feiertagsbilanz hieß. Gegen 16.45 Uhr wurden die Beamten dann zu einer Schlägerei mit mehreren Personen an die Talsperre Pöhl...