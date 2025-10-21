„Preise runter, Stimmung rauf“: Mit diesem Rezept will der Reichenbacher Tefa zurück in die Zukunft

Reichenbach
Seit der überraschenden Absage des Tennisfaschings im Januar hat die Tefa-Crew keinen Stein auf dem anderen gelassen. Fazit des Relaunches: „Es wird so wie früher, nur schöner.“
Der wegen zu geringer Karten-Nachfrage Anfang des Jahres abgesagte Reichenbacher Tennisfasching - er steht vor einem vielfach gewünschten Comeback. „Die Reaktionen auf unseren Relaunch sind positiv. Jede Kritik war ein Ansporn weiterzumachen“, sagt Chris Kummer von der Tefa-Crew - der VTC Reichenbach und das Neuberinhaus als Veranstalter...
