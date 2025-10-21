Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • „Preise runter, Stimmung rauf“: Mit diesem Rezept will der Reichenbacher Tefa zurück in die Zukunft

Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer.
Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer. Bild: Gerd Möckel
Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer.
Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Preise runter, Stimmung rauf“: Mit diesem Rezept will der Reichenbacher Tefa zurück in die Zukunft
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit der überraschenden Absage des Tennisfaschings im Januar hat die Tefa-Crew keinen Stein auf dem anderen gelassen. Fazit des Relaunches: „Es wird so wie früher, nur schöner.“

Der wegen zu geringer Karten-Nachfrage Anfang des Jahres abgesagte Reichenbacher Tennisfasching - er steht vor einem vielfach gewünschten Comeback. „Die Reaktionen auf unseren Relaunch sind positiv. Jede Kritik war ein Ansporn weiterzumachen“, sagt Chris Kummer von der Tefa-Crew - der VTC Reichenbach und das Neuberinhaus als Veranstalter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
25.09.2025
5 min.
Neuberinhaus Reichenbach: Vier Stunden am Herzschlag der Kultur
Die öffentliche Probe des Frauenchores Reichenbach lockte zahlreiche Besucher nach oben in den Kleinen Saal. Der Tag der offenen Tür im Neuberinhaus machte es möglich.
Für den Frauenchor, die Philharmonie, Tanz- und Theatergruppen, Mal- und Klöppelzirkel, Münzkundler und viele mehr bietet das Haus eine Heimstatt. Was 200 Besucher am Tag der offenen Tür erlebten.
Gerd Betka
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
14.10.2025
2 min.
Fußballvereine unter Schock: BSV Irfersgrün und TSV Crossen trauern um verstorbenen Torhüter
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben.
Die Nachrufe auf Daniel Bergert haben am Montagabend große Anteilnahme in der Region ausgelöst. Er wird vielen nicht nur als Trainer oder Mitspieler fehlen, sondern auch als Freund.
Monty Gräßler
Mehr Artikel