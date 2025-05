Premiere: Genesis-Meisterwerk erklingt im Agrarhof Gospersgrün

The Watch führt am Samstag „The Lamb Lies Down On Broadway“ auf. Schon am Freitag gastiert „Corky“ Laing im „Bergkeller“.

Auf zwei besondere Konzerte können sich Rockfans in dieser Woche freuen. Am Freitag, 16. Mai, 20 Uhr gibt es im Reichenbacher „Bergkeller“, Moritzstraße 27, ein Wiedersehen mit dem kanadischen Schlagzeuger Laurence Gordon „Corky“ Laing, einem Urgestein der US-Hardrock-Band Mountain. Als Vorband spielt Johnny Nasty Boots. Am Samstag, 17.... Auf zwei besondere Konzerte können sich Rockfans in dieser Woche freuen. Am Freitag, 16. Mai, 20 Uhr gibt es im Reichenbacher „Bergkeller“, Moritzstraße 27, ein Wiedersehen mit dem kanadischen Schlagzeuger Laurence Gordon „Corky“ Laing, einem Urgestein der US-Hardrock-Band Mountain. Als Vorband spielt Johnny Nasty Boots. Am Samstag, 17....