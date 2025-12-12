Premiere mit Selfie-Sessel und goldenem Buch in Neumark: So rollt der Weihnachtsmann den roten Teppich aus

Reichenbach
Das Städtlein im Vogtland hat sich für das dritte Adventswochenende etwas Besonderes ausgedacht – „es darf auch gerne gemietet werden“.
Am dritten Adventswochenende steigt in Neumark der traditionelle Weihnachtsmarkt. Im Jahr des 800. Gemeindegeburtstages fällt der zweitägige Markt größer aus als sonst. Und mit Start Samstag, 14 Uhr, kommt es zu einer besonderen Premiere. In Regie der Interessengemeinschaft IG Weihnachtsmarkt wurde ein schmuckes Holzhäuschen gebaut – als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.