  • Premiere mit Selfie-Sessel und goldenem Buch in Neumark: So rollt der Weihnachtsmann den roten Teppich aus

Das Häuschen für den Weihnachtsmann steht. Samstag, 14 Uhr, ist alles einladend dekoriert.
Das Häuschen für den Weihnachtsmann steht. Samstag, 14 Uhr, ist alles einladend dekoriert. Bild: Gerd Möckel
Das Häuschen für den Weihnachtsmann steht. Samstag, 14 Uhr, ist alles einladend dekoriert.
Das Häuschen für den Weihnachtsmann steht. Samstag, 14 Uhr, ist alles einladend dekoriert. Bild: Gerd Möckel
 7 Bilder
Reichenbach
Premiere mit Selfie-Sessel und goldenem Buch in Neumark: So rollt der Weihnachtsmann den roten Teppich aus
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Städtlein im Vogtland hat sich für das dritte Adventswochenende etwas Besonderes ausgedacht – „es darf auch gerne gemietet werden“.

Am dritten Adventswochenende steigt in Neumark der traditionelle Weihnachtsmarkt. Im Jahr des 800. Gemeindegeburtstages fällt der zweitägige Markt größer aus als sonst. Und mit Start Samstag, 14 Uhr, kommt es zu einer besonderen Premiere. In Regie der Interessengemeinschaft IG Weihnachtsmarkt wurde ein schmuckes Holzhäuschen gebaut – als...
