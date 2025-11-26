Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorschulkinder aus der Kita „Pfiffiküsse“ waren am Donnerstag die ersten Besucher. Museumsleiterin Martina Bundszus brachte ihnen die Puppenstuben und Puppenküchen näher.
Vorschulkinder aus der Kita „Pfiffiküsse“ waren am Donnerstag die ersten Besucher. Museumsleiterin Martina Bundszus brachte ihnen die Puppenstuben und Puppenküchen näher. Bild: Gerd Betka
Diese Rauchfang-Puppenküche (1880-1920) ist eine Leihgabe von Werner Goller aus Konradsreuth.
Diese Rauchfang-Puppenküche (1880-1920) ist eine Leihgabe von Werner Goller aus Konradsreuth. Bild: Gerd Betka
Dieses dreigeschossige Puppenhaus (um 1890) stammt aus dem Bestand des Neuberin-Museums.
Dieses dreigeschossige Puppenhaus (um 1890) stammt aus dem Bestand des Neuberin-Museums. Bild: Gerd Betka
Eine Puppenstubengeschichte las Ivette Haag den Mädchen und Jungen zum Start der Schau vor.
Eine Puppenstubengeschichte las Ivette Haag den Mädchen und Jungen zum Start der Schau vor. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Puppenstuben-Zauber in Reichenbach: Das bietet die nagelneue Weihnachtschau
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Kleine Welt – große Geschichte(n)“ ist die Ausstellung im Neuberin-Museum betitelt. Puppenhäuser und -küchen bieten Einblicke in den Alltag und die Wohnkultur der vergangenen 150 Jahre.

Puppenstuben und Puppenküchen haben noch heute das Potenzial, Kinder zu verzaubern. Das war am Donnerstag zu erleben, als 13 Vorschulkinder aus der Kita „Pfiffiküsse“ als erste Besucher in der nagelneuen Weihnachtsausstellung des Neuberin-Museums Reichenbach begrüßt wurden. Auf der 2,2 Meter hohen Pyramide, die Peter Heinzmann aus...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
