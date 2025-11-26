Puppenstuben-Zauber in Reichenbach: Das bietet die nagelneue Weihnachtschau

Reichenbach
„Kleine Welt – große Geschichte(n)“ ist die Ausstellung im Neuberin-Museum betitelt. Puppenhäuser und -küchen bieten Einblicke in den Alltag und die Wohnkultur der vergangenen 150 Jahre.
Puppenstuben und Puppenküchen haben noch heute das Potenzial, Kinder zu verzaubern. Das war am Donnerstag zu erleben, als 13 Vorschulkinder aus der Kita „Pfiffiküsse“ als erste Besucher in der nagelneuen Weihnachtsausstellung des Neuberin-Museums Reichenbach begrüßt wurden. Auf der 2,2 Meter hohen Pyramide, die Peter Heinzmann aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.