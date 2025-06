Reichenbach: 2000 Euro aus Pflegeheim gestohlen

In Reichenbach ist in ein Pflegeheim eingebrochen worden. Hat jemand etwas davon mitbekommen?

In Reichenbach hat es einen Einbruch in eine Pflegeeinrichtung gegeben. Dabei wurden ersten Angaben zufolge rund 2000 Euro Bargeld entwendet, teilt die Polizei auf Anfrage der „Freien Presse“ am Donnerstagmorgen mit. Das Geld wurde aus einem aufgebrochenen Stahlschrank in Büroräumen des Pflegeheims an der Plauenschen Straße gestohlen. In...