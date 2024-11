Reichenbach: Am Haken von Autokran Rudi schwebt der Tannenbaum ein

Drei der vier großen Weihnachtsbäume, die die Stadt zieren sollen, sind am Montag aufgestellt worden. Für das Fest daheim bietet die Stadt erneut einen Service am Joppenberg an.

Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 15 Grad ist am Montag eher an Frühling als an Weihnachten zu denken gewesen. Dennoch sind drei Weihnachtsbäume in Reichenbach aufgestellt worden: auf dem Mylauer Markt, auf dem Rathausvorplatz und auf dem Postplatz. Die Fichte für den Solbrigplatz kommt am Dienstag noch dazu. Die Bäume sind zwischen...