Der Waldumbau setzt vor allem auf Laubbäume. Im Bild eine Amerikanische Roteiche. Bild: Symbolfoto Sina Schuldt/dpa
Der Waldumbau setzt vor allem auf Laubbäume. Im Bild eine Amerikanische Roteiche. Bild: Symbolfoto Sina Schuldt/dpa
Reichenbach
Reichenbach: Baumpflanzaktion in der Nähe von Käppels Teichen ruft
Von Gerd Betka
Am Buß- und Bettag sollen mehr als 150 Bäume in die Erde kommen. Der Gewerbeverein sucht fleißige Helfer dafür.

Die nächste Baumpflanzaktion des Gewerbevereins Reichenbach steht an: Am Buß- und Bettag, 19. November, 10 bis 13 Uhr, sollen mehr als 150 Bäume im Stadtwald gepflanzt werden. Konkret in der Nähe von Käppels Teichen, gegenüber vom Jägerhaus 12. „Wir suchen wieder fleißige Helfer, die uns unterstützen“, rührt der Gewerbeverein die...
