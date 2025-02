Reichenbach: Bei Unfall unter Alkoholeinfluss drei Autos beschädigt

Ein Chevrolet ist am Montagabend auf der Zwickauer Straße gegen einen VW gestoßen und hat diesen auf einen Toyota geschoben.

Reichenbach.

Drei Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Reichenbach beschädigt worden, bei dem laut Polizei Alkoholeinfluss eine Rolle spielte. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, war ein 64-Jähriger auf der Zwickauer Straße stadtauswärts gegen 20.15 Uhr zwischen Einmündung Stockmannstraße und Kreuzungsbereich Kastanienstraße in einer Linkskurve mit einem Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW gestoßen. Dabei wurde der VW auf einen davor geparkten Toyota geschoben. Die Instandsetzungskosten aller drei beschädigten Fahrzeuge werden mit 20.000 Euro beziffert. Ein Atemalkoholvortest bei dem 64-jährigen Deutschen habe knapp über 1,1 Promille ergeben. (mib)