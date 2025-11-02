Reichenbach: Böller reißen Pflanzen aus dem Kübel

Ein Fall von Vandalismus ereignete sich am Wochenende in Reichenbach. Die Polizei sucht die Täter.

Einem zweifelhaften Feiertagsvergnügen gingen am Abend des Reformationstages Randalierer in Reichenbach nach: Sie zündeten Böller und warfen sie auf Pflanzkübel. Aufgestellt waren die beiden Pflanzschalen auf der Reichenbacher Wiesenstraße. Die Tat geschah laut Polizei gegen 20.40 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro....