Reichenbach: Drei Premieren beim Besucher-Ansturm in der einstigen Klinik

Der Tag der offenen Tür hat Menschenmassen ins neue Gesundheitszentrum gezogen. Die neue Thai-Massage in der Empfangshalle erhielt den Segen eines buddhistischen Mönches. Etwas aber wird vermisst.

Als Volltreffer hat sich am Freitag der Tag der offenen Tür im neuen Gesundheitszentrum Reichenbach im einstigen Krankenhaus erwiesen. In Scharen strömten die Menschen herbei. Die Plauensche Straße war zugeparkt. Dabei gab es drei Premieren und eine Menge Neues zu bestaunen, was Investor Kilian Lange mit den verschiedenen Akteuren bewegt hat.