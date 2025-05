Reichenbach: Einbruch in Keller eines Hauses

Die Tat geschah innerhalb der vergangenen beiden Wochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Reichenbach.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Kellereinbruch in Reichenbach. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 28. April und Donnerstag dieser Woche, sagt Enrico Liebold von der Polizeidirektion Zwickau. Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Leinweberstraße verschafft. Im Keller öffneten sie gewaltsam das Abteil und stahlen diverses Werkzeug, eine Motorradkombi und Getränke im Gesamtwert von 2500 Euro. Des Weiteren entstand geringer Sachschaden am Kellerabteil, heißt es. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas im Bereich der Leinweberstraße beobachtet haben, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Auerbach unter der Telefonnummer 03744 2550 entgegen. (jarn)