Reichenbach: Freiwillige Feuerwehr feiert groß

Reichenbach
Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach hat ihr 160-jähriges Jubiläum gefeiert. Das bunte Programm an der Feuerwache zog zahlreiche Besucher an. Der Umzug hätte mehr Zuschauer verdient.
Nach der Festveranstaltung am Freitagabend waren etliche Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach, befreundeter Wehren und Helfer der Partnerorganisationen schon am Samstagvormittag unterwegs, um den Feuerwehrumzug und den Tag der offenen Tür in der Feuerwache vorzubereiten. Pünktlich um 13.30 Uhr starteten mehr als 60...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.