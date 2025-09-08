Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gespannt verfolgten die Besucher die Gefahrgutübung.
Gespannt verfolgten die Besucher die Gefahrgutübung. Bild: Carsten Steps
Gespannt verfolgten die Besucher die Gefahrgutübung.
Gespannt verfolgten die Besucher die Gefahrgutübung. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Reichenbach: Freiwillige Feuerwehr feiert groß
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach hat ihr 160-jähriges Jubiläum gefeiert. Das bunte Programm an der Feuerwache zog zahlreiche Besucher an. Der Umzug hätte mehr Zuschauer verdient.

Nach der Festveranstaltung am Freitagabend waren etliche Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach, befreundeter Wehren und Helfer der Partnerorganisationen schon am Samstagvormittag unterwegs, um den Feuerwehrumzug und den Tag der offenen Tür in der Feuerwache vorzubereiten. Pünktlich um 13.30 Uhr starteten mehr als 60...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
12:00 Uhr
3 min.
Beim Feuerwehrjubiläum in Reichenbach 112 Prozent Einsatz gezeigt
Alle Mitglieder der FFw Reichenbach wie hier Madlen Weck konnten sich zum Jubiläum ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Die Festveranstaltung nebst Jahresempfang der Stadt im Neuberinhaus kam prima an. Bei Ehrungen, Buffet und Tanzmusik zeigte sich: So funktioniert Gemeinschaft.
Gerd Betka
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
03.09.2025
3 min.
Die große Sause der Reichenbacher Feuerwehr - Wie Schädlingsbekämpfungsmittel die Wehr zu etwas Besonderem machte
Für die Schauvorführung beim Tag der offenen Tür am Samstag wurde schon geprobt.
Am Samstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach ihren 160. Geburtstag. Dabei wird auch gezeigt, wie sich der Schutz vor ABC-Gefahren entwickelt hat. Auf was sich Besucher noch freuen können.
Petra Steps
Mehr Artikel