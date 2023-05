Reichenbach: Garnrollenbänke kehren zurück

Reichenbach.

Was ist mit den Bänken in Form einer Garnrolle passiert, die voriges Jahr in der Zwickauer Straße an der einstigen Hauptpost und am Abzweig Theatergasse für Farbtupfer sorgten? Sie werden aktuell in Reichenbach vermisst. Dazu heißt es aus der Stadtverwaltung, dass die Bänke am heutigen Mittwoch zunächst wieder an ihrem alten Standort aufgebaut werden.