Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der nächste Bürgerbus aus Nordhorn rollt Ende April 2026 nach Reichenbach.
Der nächste Bürgerbus aus Nordhorn rollt Ende April 2026 nach Reichenbach. Bild: Stadtverwaltung Reichenbach
Der nächste Bürgerbus aus Nordhorn rollt Ende April 2026 nach Reichenbach.
Der nächste Bürgerbus aus Nordhorn rollt Ende April 2026 nach Reichenbach. Bild: Stadtverwaltung Reichenbach
Reichenbach
Reichenbach: Gastfamilien für Besucher aus Nordhorn gesucht
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 30. April bis 3. Mai 2026 werden Gäste aus der Partnerstadt erwartet. Wer ihnen Quartier bieten möchte, kann sich ab sofort melden.

Vom 30. April bis zum 3. Mai 2026 besuchen auf Einladung des Oberbürgermeisters Gäste aus der Partnerstadt Nordhorn Reichenbach. Die Stadt möchte den Gästen aus Niedersachsen gern Unterkünfte bei hiesigen Familien anbieten. Der Fokus liege darauf, persönliche Kontakte zu knüpfen oder aufzufrischen und auch Zeit mit den Besuchern zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Stadt Reichenbach sucht vier stattliche Tannenbäume
Der Weihnachtsbaum schwebt vorm Reichenbacher Rathaus ein.
Angebote werden bis zum 24. Oktober entgegengenommen. Welche Anforderungen an die Bäume gestellt werden.
Gerd Betka
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
19.09.2025
2 min.
11. Alzheimertag in Reichenbach bietet Demenz-Partnerkurs
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach.
Im Fokus stehen am 24. September die Kommunikation und der Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Veranstaltung steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz.
Gerd Betka
Mehr Artikel