Reichenbach: Gastfamilien für Besucher aus Nordhorn gesucht

Reichenbach
Vom 30. April bis 3. Mai 2026 werden Gäste aus der Partnerstadt erwartet. Wer ihnen Quartier bieten möchte, kann sich ab sofort melden.
