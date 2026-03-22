Reichenbach
Mit einer Gedenkveranstaltung erinnerten Reichenbacher am Samstag an Opfer eines Bombenabwurfs der US Air Force vor 81 Jahren. 161 Menschen verloren damals ihr Leben.
Vor 81 Jahren heulten 9.51 Uhr die Sirenen in Reichenbach. Am Samstag läuteten zur gleichen Zeit die Kirchenglocken eine Gedenkveranstaltung im Park des Friedens ein. Er befindet sich heute an der Stelle einer damals zerstörten Fabrik. Am Samstag wurde der 161 Menschen gedacht, die infolge des Angriffs ums Leben kamen. Reichenbachs...
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