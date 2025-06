Reichenbach: Hecke bei Gartenarbeiten in Brand geraten

Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte größere Schäden am Samstagmittag.

Am Samstag kam es in der Ahornstraße in Reichenbach zu einem Brand bei Gartenarbeiten. Wie die Polizei mitteilte, war ein Hausbesitzer gegen 12 Uhr mit einem Gasbrenner unterwegs, um damit Unkraut auf seinem Grundstück zu entfernen. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Das Feuer dehnte sich auf einer Länge von etwa vier Metern und auf einer Höhe...