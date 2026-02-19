Reichenbach im Vogtland nimmt Abschied von Heinrich Werling: Ein Pionier der Seniorenarbeit in Sachsen

Reichenbach
Der gebürtige Vogtländer forschte als promovierter Soziologe über den dritten Lebensabschnitt. Nach der Wende setzte er seine Erkenntnisse praktisch um. Ein Vermächtnis ist das Vogtländische Seniorenkolleg.
„Wohl uns, dass wir Professor Werling hatten.“ Diese Feststellung hört man oft in Reichenbach und umliegenden Orten. Sie drückt Wertschätzung aus für den rastlosen Einsatz von Heinrich Werling für das Vogtländische Seniorenkolleg. Nun erreicht die Region die Nachricht, dass er am 14. Januar in Potsdam im 91. Lebensjahr gestorben ist. Wir...
