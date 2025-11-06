Reichenbach lädt Bürger für Sonntag zur Stolpersteintour ein

Reichenbach
Gedacht werden soll der Opfer der Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Schüler des Evangelischen Gymnasiums Mylau bringen sich dabei ein.
Am Sonntag, 9. November, erinnert in Reichenbach die Stolpersteintour an die Opfer der Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Die Stadt lädt alle Bürger dazu ein. Treff: 11 Uhr am Rathaus. Neun vom Kölner Künstler Gunter Demnig in die Gehwege eingelassene Steine erinnern an von den Nazis ermordete oder vertriebene Juden. An den einzelnen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.