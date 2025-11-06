Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einer der Stolpersteine in Reichenbach erinnert an Martin Frey.
Einer der Stolpersteine in Reichenbach erinnert an Martin Frey. Bild: H. Keßler/Stadtverwaltung Reichenbach
Reichenbach
Reichenbach lädt Bürger für Sonntag zur Stolpersteintour ein
Redakteur
Von Gerd Betka
Gedacht werden soll der Opfer der Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Schüler des Evangelischen Gymnasiums Mylau bringen sich dabei ein.

Am Sonntag, 9. November, erinnert in Reichenbach die Stolpersteintour an die Opfer der Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Die Stadt lädt alle Bürger dazu ein. Treff: 11 Uhr am Rathaus. Neun vom Kölner Künstler Gunter Demnig in die Gehwege eingelassene Steine erinnern an von den Nazis ermordete oder vertriebene Juden. An den einzelnen...
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
23.10.2025
1 min.
Eisgutschein für Rap-Video über Karl IV. belohnt Schüler aus dem Vogtland
OB Henry Ruß (vorn 2. v. l.) sah sich das Rap-Video über Kaiser Karl IV. an.
Anlässlich der Kaiserkrönung vor 670 Jahren holte eine Klasse des Evangelischen Gymnasiums Mylau in der Partnerstadt Montecarlo den 1. Preis.
Gerd Betka
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
04.11.2025
2 min.
Premiere in Reichenbach: Im Februar wird ein Jugendbeirat gewählt
Im Februar 2026 wird in Reichenbach ein Jugendbeirat gewählt.
14 Sitze sind zu besetzen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Reichenbacher im Alter von 14 bis 24 Jahren. Der Stadtrat hat jetzt den Weg dafür frei gemacht.
Gerd Betka
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
