Jürgen Fuchs (rechts) mit Wolf Biermann, Christian Kunert und Gerulf Pannach.
Jürgen Fuchs (rechts) mit Wolf Biermann, Christian Kunert und Gerulf Pannach. Bild: AP Photo/Archiv
Reichenbach
Reichenbach: literarischer Rundgang zu Ehren von Jürgen Fuchs
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Reichenbacher Jürgen Fuchs war ein prominenter DDR-Bürgerrechtler. An seinem Geburtstag findet in Reichenbach ein Literaturspaziergang statt. Was Interessierte wissen müssen.

Am Freitag, 19. Dezember, findet in Reichenbach ein literarischer Stadtspaziergang anlässlich des 75. Geburtstages von Jürgen Fuchs statt. Der prominente Reichenbacher war Schriftsteller und Bürgerrechtler.
