Reichenbach: literarischer Rundgang zu Ehren von Jürgen Fuchs

Reichenbach
Der Reichenbacher Jürgen Fuchs war ein prominenter DDR-Bürgerrechtler. An seinem Geburtstag findet in Reichenbach ein Literaturspaziergang statt. Was Interessierte wissen müssen.
Am Freitag, 19. Dezember, findet in Reichenbach ein literarischer Stadtspaziergang anlässlich des 75. Geburtstages von Jürgen Fuchs statt. Der prominente Reichenbacher war Schriftsteller und Bürgerrechtler.
