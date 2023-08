Reichenbach: Neue Pläne für Altes Wasserwerk

Die vogtländischen Kleingartenverbände wollen in dieser Immobilie Bildungsangebote rund um die Nutzpflanzen im Garten anbieten. Dabei reitet der Landesverbandschef auch sein Steckenpferd.

Ihr Konzept zur künftigen Nutzung des Alten Wasserwerks im Park der Generationen in Reichenbach haben am Montag der Regionalverband Vogtländischer Kleingärtner mit Sitz in Plauen und der Regionalverband Göltzschtal der Kleingärtner mit Sitz Rodewisch vorgestellt. Anlass dazu gab ein Treffen der westsächsischen Kleingartenverbände in dem...