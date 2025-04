Reichenbach: Neue Schäden im Stadtpark

Unbekannte haben Schilder aus dem Boden gerissen und gezündelt. Warum auch ein Spielbagger fehlt.

Neue Schäden im Reichenbacher Stadtpark. Unbekannte haben Schilder am Kinderspielplatz und am Trimm-dich-Pfad samt Rohrpfosten und Betonverankerung aus dem Boden gerissen und in einem Papierkorb gezündelt. Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, dass diese Schäden in der vergangenen Woche entstanden seien. Die Schadenssumme wurde auf rund 300...