Reichenbach nimmt 138.800 Euro mehr aus der Grundsteuer ein

Die Steuerhebesätze sollen 2026 nicht erhöht werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Aus der Gewerbesteuer werden konstante Einnahmen erwartet.

Die Stadt Reichenbach lässt 2026 die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer gegenüber 2025 unverändert. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach werden bei der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 400 Prozent, bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke 490 Prozent und für die Gewerbesteuer 420 Prozent,...