Reichenbach: OB überreicht Blumenstrauß an Sabine Fischer vom Gärtnerhaus Mylau

Im Fachwerkhaus unterhalb der Burg treffen sich Künstler. Kulturveranstaltungen und Familienfeiern finden hier statt. Das Engagement verdient Lob.

Den Blumenstrauß des Monats hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) in der Stadtratssitzung am Montag an Sabine Fischer aus Mylau überreicht. Familie Fischer führt seit 2007 das Gärtnerhaus in Mylau, das sich malerisch an der Auffahrt zur Burg befindet. Mit viel Liebe zum Detail und großem Engagement ist das Gärtnerhaus zu einem...