Reichenbach: Parkhaus-Sanierung wird Ende April fortgesetzt

Von 12. bis 21. Mai ist erneut mit großer Lärmentwicklung zu rechnen. Dauerparker können die Nordseite nutzen.

Seit Donnerstag werden am Parkhaus Marienstraße in Reichenbach Außengitter abgebaut. Das soll Baufreiheit dafür schaffen, wenn ab 28. April die Sanierung fortgesetzt wird. Nachdem 2024 die Nordseite des Parkhauses dran war, kommt nun bis Ende September 2025 die Südseite an die Reihe. Vorgesehen ist, wie die Stadt mitteilt, beschädigte...