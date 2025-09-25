Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einer Verkehrskontrolle flog die Fälschung auf. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock.adobe.com
Bei einer Verkehrskontrolle flog die Fälschung auf. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock.adobe.com
Reichenbach
Reichenbach: Polizei erwischt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Reichenbach.

Einen gefälschten serbischen Führerschein hat ein Mann bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Reichenbach der Polizei offeriert. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, hatten Polizeibeamte den Audifahrer am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der Zwickauer Straße angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als sich die Polizisten den von dem 31-jährigen serbischen Staatsbürger ausgehändigten serbischen Führerschein ansahen, stellten sie fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Das Dokument sei sichergestellt worden. Gegen den 31-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. (mib)

