Reichenbach schaltet Parkscheinautomaten wieder ein

Reichenbach
Der Weihnachtsfrieden ist vorbei. Wer sein Auto parken will, muss zahlen. Es gibt jedoch Ausnahmen.
Die Parkscheinautomaten in Reichenbach gehen ab Dienstag, 6. Januar, wieder in den regulären Betrieb. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Weihnachtsfrieden ist vorüber. Am Roßplatz sind die Geräte jedoch weiterhin defekt und sollen noch im Januar ausgetauscht werden. Bei Ausfall eines Automaten ist eine Parkscheibe zu nutzen. Für...
