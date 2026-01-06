MENÜ
Die Parkautomaten in Reichenbach werden wieder eingeschaltet.
Die Parkautomaten in Reichenbach werden wieder eingeschaltet. Bild: Heike Keßler
Reichenbach
Reichenbach schaltet Parkscheinautomaten wieder ein
Von Lutz Kirchner
Der Weihnachtsfrieden ist vorbei. Wer sein Auto parken will, muss zahlen. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Die Parkscheinautomaten in Reichenbach gehen ab Dienstag, 6. Januar, wieder in den regulären Betrieb. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Weihnachtsfrieden ist vorüber. Am Roßplatz sind die Geräte jedoch weiterhin defekt und sollen noch im Januar ausgetauscht werden. Bei Ausfall eines Automaten ist eine Parkscheibe zu nutzen. Für...
