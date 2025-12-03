Reichenbach schließt eine Grundschule - warum sogar noch eine zweite auf der Kippe steht

Reichenbach
Viele Eltern waren Montagabend zur Stadtratssitzung ins Reichenbacher Rathaus gekommen. Doch das Aus für die Weinhold-Grundschule konnten sie nicht verhindern. Droht Mylau das gleiche Schicksal.
Wie gefährlich ist der Schulweg für Kinder, die künftig statt in die Weinhold-Grundschule in die Grundschule „Friederike Caroline Neuber“ gehen? Diese Frage stand Montagabend im Mittelpunkt der Stadtrats-Diskussion zur Zukunft der Reichenbacher Bildungseinrichtungen. Der Ratssaal war überfüllt. Viele Eltern waren gekommen - die meisten...
